يونامي يهنئ الفائزين بجوائز أفلام قضايا الأقليات وحقوق الإنسان ببغداد

هنأ مكتب حقوق الإنسان ( يونامي)، الخميس، الفائزين بجوائز أقوى ثلاثة أفلام عن قضايا الأقليات وحقوق الإنسان.
وقال المكتب في بيان مقتضب، انه يهنئ "الفائزين بجوائز أقوى ثلاثة أفلام عن قضايا الأقليات وحقوق الإنسان والتي جرى عرضها خلال مهرجان 3×3 للأفلام القصيرة 2019 المقام في مدينة الفن في بغداد- العراق".
يذكر ان فيلم الانيميشن "معزوفتي" القصير من انتاج مديرية الإعلام في هيئة الحشد الشعبي فاز، اول امس الثلاثاء، بالجائزة الذهبية الأولى في مهرجان حقوق الإنسان الذي يقيمه مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق من بين 900 فيلم منافس.
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