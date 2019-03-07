حقوق الانسان تعلن اعداد الجثث المنتشلة في نينوى لغاية اذار

الخليج 365/ بغدادأعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، الخميس، عن انتشال 4720 جثة في محافظة نينوى لغاية مطلع شهر آذار الحالي.

وقال الغراوي في بيان تلقت الخليج 365، إن "عدد الجثث المنتشلة في عموم محافظة نينوى لغاية ١ اذار ٢٠١9 بلغ ٤٧٢٠ جثة".

وأوضح الغراوي، أن "من بين تلك الجثث ٢٦٦٦ معلومة الهوية، و٢٠٥٤ مجهولة الهوية، و٨٥١ تعود لأطفال تم انتشالهم في عموم المحافظة".

