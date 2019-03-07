التربية تجتمع مع الاتصالات لقطع "الانترنت" خلال الامتحانات المقبلة

الخليج 365/ بغدادكشفت وزارة التربية، الخميس، عن ﻋــﻘــﺪها اﺟﺘﻤﺎعا ﻣﻊ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺸﺄن ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ، مبينا ان قطع الانترنيت يساهم بعدم تشيت ذهن الطلاب خلال فترة الامتحانات.

ونقلت صحيفة "الصباح" قولا لمعاون ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ واﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻮزارة ﻧﻌﻤﺔ ﺣﺮﺑﻲ إن "وزارﺗﻪ وﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻲ وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻻﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، مبينا أن اﻏــﻠــﺐ اﻟــــﺪول اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ وﻣـــﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺼﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺧﻼل اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ".



واضاف أن "قطع الانترنيت يساهم بعدم ﺗﺸﺘﻴﺖ ذﻫــﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﻣﺮﺷﺤﺎت ﺧﺎﻃﺌﺔ، مؤكدا أن "ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺗــﻬــﺪف اﻟـــﻰ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟــﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد اي ﺧﺮوﻗﺎت ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اداء اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن وﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺶ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻲ".

واشار الى ان "ﻗﻄﻊ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﻮزارة اﻛﺜﺮ ﺳﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﻴﺔ وﺳﻴﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟــﺬي ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ، مبينا ان ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺮت أﺧﺬ اﻟﺒﺼﻤﺔ واﻟﺼﻮرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﺄﻫﻠﻮن ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﻮزارﻳﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻدﺧﺎل ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺻـــﺪار اﻟــﻬــﻮﻳــﺎت اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺤﺎن".

وتابع أن "اللحان المختصة بالامتحانات النهائية وبالتنسيق مع المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات وبين معاون مدير التقويم والامتحانات بدأت بتهيئة المستلزمات الخاصة بالامتحانات وسيتم اصدار الاوامر الخاصة بالمكلفين بالمراقبة خلال فترة الامتحانات".

وختم حربى قولة بإنه "تم تشكيل لجان ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣــﻊ المفتش اﻟــﻌــﺎم ﻟــﻼﻃــﻼع ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﻻﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﺎت وﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺘــﻬــﺎ، لافتا الى أن مديريته ستعتمد على الفيديو المصورة لمدراء المراكز الامتحانية لهذا العام وللاطلاع على عملية فتح الاسئلة وتوزيعها داخل المركز الامتحاني".

يذكر ان وزير الاتصالات نعيم الربيعي اعلن الإثنين 26 تشرين الثاني 2018 عن إصداره قراراً يقضي بعدم قطع خدمة الانترنت "تحت أي ظرف.

واعتادت وزارة الاتصالات على قطع خدمة الانترنت بالاتفاق مع وزارة التربية خلال الامتحانات النهائية العامة لمدة ساعتين صباحا، وذلك في مسعى للحيلولة دون حصول حالات غش

