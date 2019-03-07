العمل تصدر بيانا بشأن اغتصاب الطفلة قمر

الخليج 365/ بغدادأصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، بياناً بشأن الطفلة المغتصبة "قمر"، واصفة مرتكبة الجريمة بأنه "عديم الإنسانية والأخلاق ومنحرف عن القيم والأديان والأعراف"، فيما دعت رئاسة الإدعاء العام إلى تحريك شكوى جزائية ضده.

وجاء في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تعرب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن استهجانها وادانتها الشديدين للفعل المشين الذي قام به احد الاشخاص البالغ من العمر ٣٩ عاما المتمثل باغتصاب الطفلة (قمر)، من أهالي الموصل، البالغة من العمر ثلاث سنوات".



وقال وزير العمل رئيس هيئة رعاية الطفولة باسم عبد الزمان، بحسب البيان "نستنكر وندين ما فعله المجرم بحق الطفلة البريئة"، مضيفاً اننا "تابعنا بقلق ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من صور للطفلة التي تعرضت للاساءة والاغتصاب وهي بعمر الزهور".

واكد عبد الزمان أننا "ومن موقع مسؤوليتنا في رئاسة هيئة رعاية الطفولة في العراق نبدي أسفنا لحدوث مثل هكذا انتهاكات صارخة تجاه الطفولة ونستهجن الحادثة التي تعرضت لها الطفلة البريئة التي تُعد خرقا قانونيا منافيا للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل التي صادق عليها العراق".

ودعا عبد الزمان، رئاسة الادعاء العام إلى "تحريك شكوى جزائية ضد هذا المجرم عديم الانسانية والاخلاق لانحرافه عن القيم والاديان السماوية والاعراف العراقية الأصيلة"، مؤكداً أن "الوزارة ماضية في تشريع قانون حماية الطفولة بما يؤمن بيئة آمنة للطفولة وبما يتلاءم مع قيم مجتمعنا".