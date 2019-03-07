القاضي المحمود: ماضون في تأمين الحقوق الدستورية للمراة

الخليج 365/ بغداداكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، الخميس، اهمية تأمين الحقوق الدستورية للمرأة، وأشاد بدورها وتضحياتها في المجتمع العراقي.

وقال القاضي المحمود في كلمة له خلال احتفالية اقامتها المحكمة الاتحادية العليا بمناسبة اليوم العالمي للمراة، إن "القضاء الدستوري حريص على تامين الحقوق الدستورية والقانونية للمراة".

وشدد، على اهمية "تمثيل النساء في جميع مؤسسات الدولة وفي اعلى المناصب، حيث اصدرت المحكمة الاتحادية العليا العديد من الاحكام على هذا الصعيد".



واشاد المحمود بـ" دور المراة العراقية على وجه الخصوص؛ لما قدمته من تضحيات في ظل الظروف التي يمر بها وطننا الحبيب".