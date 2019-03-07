مرصد يعنى بضحايا الاتجار بالبشر يعلق على الحملة الأمنية ضد المتسولين في بغداد

الخليج 365/ بغدادرحب المرصد العراقي لضحايا الاتجار بالبشر، الخميس، بالإجراءات الأخيرة التي نفذتها الأجهزة الأمنية وتمثلت بحملة واسعة لمكافحة ظاهرة التسول في العاصمة بغداد، مبدياً ارتياحه الكبير لتفاعل الاجهزة الامنية مع ما طرحه في تقاريره وبياناته.

وقال المرصد في بيان له، تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه "يشيد بالإجراءات الأخيرة للقوات الأمنية التي قامت بشن حملة واسعة ضد ظاهرة التسول، اسفرت عن اعتقال المئات من المتسولين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مؤكدا أن "تلك الخطوة في غاية الأهمية وان جاءت متأخرة بعض الشيء".



ودعا المرصد إلى "ضرورة التحري واستقاء معلومات بشأن الجهات التي تقف راء عصابات التسول وارتباطاتها الداخلية الخارجية، لاسيما وأن عمل تلك العصابات قد تجاوز التسول ليصل إلى ارتكاب جرائم ممنهجة تندرج ضمن عمليات الاتجار بالبشر".

وأكد المرصد، أنه "في الوقت الذي يشيد فيه بتفاعل الاجهزة الأمنية وبقية الجهات المعنية مع تقاريره وبياناته ومعلوماته منذ انطلاقته في تشرين الثاني الماضي، فانه يدعو إلى ضرورة استمرار هذه الحملات بشكل دوري وتكثيف الجهود الاستخبارية لاختراق العصابات المتاجرة بالبشر".

ونفذت القوات الامنية قبل ايام، حملة لمكافحة ظاهرة التسول في بغداد، اسفرت عن اعتقال نحو 500 متسول في مختلف مناطق العاصمة.

