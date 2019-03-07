القوات الأمنية في البصرة تحتجز خمسة متظاهرين بعد إصابة ضابط بجروح

الخليج 365/ البصرةأفاد شهود عيان في البصرة، الخميس، بأن القوات الأمنية احتجزت خمسة متظاهرين في أثناء فض تظاهرة احتشد المشاركون فيها قرب ديوان المحافظة، وخلالها أصيب ضابط شرطة من جراء رميه بحجارة.

وقال شهود العيان لـ الخليج 365، إن "قوات الشرطة ألقت القبض على خمسة متظاهرين خلال تفريق تظاهرة قرب ديوان المحافظة الواقع في منطقة المعقل"، موضحين أن "القوات الأمنية فرقت التظاهرة بعد إصابة ضابط بجرح في رأسه من جراء قذفه بحجارة".



وشهد ديوان محافظة البصرة، صباح اليوم، تظاهرة طالب المشاركون فيها بتوفير فرص عمل، والنهوض بالوضعين الخدمي والاقتصادي، ومعالجة ظاهرة التلوث البيئي، ومكافحة الفساد الإداري، وتنفيذ اصلاحات تشمل إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية.