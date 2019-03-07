وزير العمل: سندعم المرأة في جميع الميادين

الخليج 365/ بغدادأكد وزير العمل باسم عبد الزمان، الخميس، عزمه دعم ومساندة المرأة في جميع الميادين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال عبد الزمان، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "نتقدم بأسمى عبارات المودة والإحترام للمرأة ، التي أعطت للحياة وعنوانا مليئاً بالحب والطمأنينة.. فهي مثال يقتدي به كل نساء العالم لتحملها اصعب الظروف، واشد المحن والانتهاكات في مناهضة الظلم والطغيان، لتصبح رمزا عظيما للصبر والصمود والاصرار على ادامة الحياة".



واضاف أنه "في يوم المرأة العالمي نتمنى للمرأة العراقية أن تقر عينها بتحقيق آمالها وطموحاتها"، مؤكدا "نحن جميعا سنعمل على دعمها ومساندتها في كل الميادين من مختلف المواقع من اجل تحسين حياة النساء وظروف عملهن وتعليمهن وذلك في مجتمع حر عادل تتكافأ فيه الفرص امام الجميع.. فكل عام ونساء العراق بألف خير ومحبة وسلام".