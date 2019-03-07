القوات الأمنية تفض تظاهرة تنادي بإصلاحات قرب ديوان محافظة البصرة

الخليج 365/ البصرةفرقت القوات الأمنية، الخميس، تظاهر احتشد المشاركون فيها قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وتنفيذ اصلاحات تشمل اقالة مسؤولين في الحكومة المحلية.

وقال مراسل الخليج 365، في البصرة إن قوات الشرطة فرقت تظاهرة قرب ديوان المحافظة في منطقة المعقل بعد أن حاول بعض المتظاهرين اجتياز البوابة الرئيسية للديوان، مبيناً أن أحد ضباط الشرطة أصيب بجروح.



ولفت المراسل الى أن المتظاهرين طالبوا بتوفير فرص عمل في مؤسسات القطاع العام، والنهوض بالوضع الخدمي، وتنفيذ اصلاحات تشمل إقالة مسؤولين في الحكومة المحلية.

يذكر أن محافظة البصرة تشهد منذ العام الماضي تظاهرات احتجاجية شبه اسبوعية للمطالبة بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات وإجراء اصلاحات ومحاسبة الفاسدين، وأكثر تلك التظاهرات حصلت قرب ديوان المحافظة.