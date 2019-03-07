مطالبات باخلاء عائلة عراقية لاجئة تعيش بخيمة على شواطئ بحيرة في اسرائيل

الخليج 365/ بغدادتوجه المستشار القضائي لسلطات المسؤولة عن بحيرة طبريا بطلب اجلاء عائلة لاجئين عراقيين من احد شواطئ جنوب بحيرة طبريا، وايجاد حل مؤقت للعائلة من خلال توفير مكان آخر تقيم فيه.

وتتألف العائلة العراقية اللاجئة من مدينة البصرة من تسعة اشخاص تقيم في خيمة، وتطالبها السلطات باخلاء موقعها في احد تجمعات الخيام لإتاحة المجال للمستحمين الذين يرتادون البحيرة حيث سيتم افتتاح موسم السباحة في 12 نيسان القادم.



وتطالب العائلة العراقية السلطات الإسرائيلية وفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" ان يسمحوا لها بالخروج من حدودها الى أي دولة أخرى حتى يتمكنوا من العودة الى موطنهم العراق، الا انه وبعد تأخر السلطات الإسرائيلية بالاستجابة لطلب العائلة وسلطة بحيرة طبريا التي تطالب بإجلائهم الى مكان يمنحهم حلا إنسانيا مؤقتا، حتى تتمكن من الاستعداد لاستقبال مئات المستجمين في الموسم الجديد.

ويرى المسؤولون عن بحيرة طبريا ان استمرار مكوث العائلة في الموقع سيفتح المجال امام تسلل اشخاص اخرين الى موقع الخيام.

عائلة الاسعد التي تضم تسعة اشخاص فرت من العراق الى سوريا بعد سقوط نظام صدام حسين، ومن سوريا استمرت في رحلتها الى مصر، وفي مصر خاضت العائلة رحلة طويلة استمرت ستة اشهر في صحراء سيناء وتسللت الى إسرائيل عام 2010، واعتقل الوالدين حتى عام 2014 ووضع الأطفال في داخلية خاصة وعائلات حاضنة.

ومنذ عام 2014 حتى 2017 سكنت العائلة في معسكر للخيام في مدينة تل ابيب، وبعد اخلائه اقامت في خيمة على احد شواطئ طبريا.

وعلى ضوء الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه العائلة وبالتنسيق مع الشرطة وجهات أخرى في المجلس الإقليمي "عيمق كنيرت" بقوا يمكثون في هذا الشاطئ، استخدمت العائلة حمامات الشاطئ والكهرباء، كما تلقوا مساعدات من أهل الخير الذين منحوهم طعاما وادوية وملابس.

وتصر العائلة على طلبها مغادرة إسرائيل الى دولة أخرى حتى تتمكن من العودة الى موطنها العراق.

وقالت سلطات الهجرة الإسرائيلية في ردها على صحيفة "يسرائيل هيوم" ان "قضية عائلة الاسعد معروفة لديها جيدا طلباتهم المختلفة، ان كانت لجوء او إقامة لاسباب إنسانية رفضت، يجب ان نوضح ان سلطات الهجرة تعمل وستعمل عن طريق جهات ذات الصلة وعن طريق وسائل عديدة لاعادتهم الى دولتهم".

