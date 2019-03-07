النجدة تنقذ شخصا حاول الانتحار من اعلى جسر الحسينية

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة من نجدة بغداد انقذت شخصا حاول الانتحار من اعلى جسر الحسينية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "دوريات نجدة الزهور انقذت شخصا حاول الانتحار من اعلى جسر الحسينية، وبعدها قام بسكب مادة النفط على نفسه".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هذا الشخص لا يحمل اي مستمسك"، مشيرا الى انه "رفض اعطاء اية معلومات".
يذكر أن عدداً من المدن العراقية شهدت خلال الفترة الماضية حالات انتحار يعزوها أطباء نفسيون إلى الضغوط النفسية والتغيرات التي شهدها المجتمع العراقي بعد أحداث عام 2003.
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