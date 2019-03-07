اخماد حريق اندلع داخل فندق في الكاظمية ببغداد



أفاد مصدر امني، الخميس، باخماد حريق اندلع داخل فندق في مدينة الكاظمية، شمالي بغداد. اندلاع حريق في فندق بالكاظميةالسومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني، الخميس، باخماد حريق اندلع داخل فندق في مدينة الكاظمية، شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع داخل فندق ضمن مدينة الكاظمية، شمالي بغداد"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق واخلاء النزلاء دون اي اصابات بشرية تذكر". وأوضح المصدر، أن "تحقيقا فتح لمعرفة ملابسات الحادث".







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