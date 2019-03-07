إخماد حريق بغداد الجديدة دون وقوع إصابات

الخليج 365/ بغدادأخمدت فرق الدفاع المدني، الخميس، الحريق الذي اندلع داخل سوق الملابس في بغداد الجديدة دون وقوع إصابات بشرية.

وقال مصدر بالشرطة في حديث لـ الخليج 365، إن "١٥ فرقة من الدفاع المدني أخمدت حريق سوق الملابس في منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحريق أدى لحدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات بشرية".

وكان مصدر في الشرطة أفاد، صباح اليوم الخميس، باندلاع حريق كبير داخل سوق للملابس في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

