النزاهة: ضبط 80 متهماً بالجرم المشهود خلال شهر كانون الثاني

الخليج 365/ بغدادأعلنت دائرة التحقيقات التابعة لهيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط 80 متهماً بالجرم المشهود خلال شهر كانون الثاني الماضي، مبينةً أن من بين المضبوطين أشخاص انتحلوا صفة موظفين ومارسوا عمليات نصب واحتيال على المواطنين مقابل "وعود كاذبة" بالتعيين.

وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "فرق عمل مديرياتها ومكاتبها نفذت (في شهر كانون الثاني) 32 عملية ضبط أسفرت عن ضبط 80 متهما بالجرم المشهود في عمليات تمت بناء على أوامر ضبط قضائية".



ولفت الدائرة إلى أن "تلك العمليات شملت ضبط عدد من الأشخاص انتحلوا صفة موظفين في عدد من الوزارات ومارسوا عمليات نصب واحتيال على المواطنين مقابل وعود كاذبة بالتعيين في مؤسسات الدولة".

وأضافت، أنه "تم ضبط عدد من المتجاوزين على عقارات وأراض عائدة ملكيتها للدولة وحالات تلاعب بالصكوك وترويج سندات وهمية وتلاعب بقيمة مواد مجهزة في عدة دوائر في مختلف المحافظات".

وأوضحت الدائرة، أن "العمليات شملت ضبط عدد من الموظفين متلبسين بتسلم الرشوة وحالات تلاعب بالرسوم الجمركية للمعدات الزراعية، وإجراء كشف وهمي على بضائع مستوردة، وإنجاز معاملات خلافا للقانون".

يذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في تقريرها السنوي لعام 2018 عن تنفيذها (441) عملية ضبط، أسفرت عن ضبط 464 متهما، وكان مجموع المبالغ التي تم ضبطها في تلك العمليات بلغ (1,610,966,817) مليار دينار عراقي، و (133,400) دولار أمريكي.