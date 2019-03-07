ضابط رفيع: مصدر المخدرات في العراق هي ايران وتصريح عبد المهدي كان مفاجئا

الخليج 365/ بغداداكد ضابط رفيع في الحدود العراقية الايرانية، ان ايران هي المصدر الوحيد للمخدرات في العراق، فيما اعرب عن استغرابه من تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن قدوم المخدرات من الارجنتين ولبنان.

ونقلت صحيفة خليجية عن الضابط قوله ان "تصريح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن قدوم المخدرات من الارجنتين الى لبنان وسوريا ثم العراق كان مفاجئاً ومستغربا"، مبيناً "اننا نعلم وجميع المسؤولين العراقيين أنّ المصدر الوحيد للمخدرات في العراق هي إيران، وهذا الأمر موثّق".



وأضاف "كل يوم تدخل المخدرات عبر الحدود مع إيران، ونعمل على محاربتها"، مشيرا الى ان "هناك مافيات عراقية مرتبطة بمسؤولين وأحزاب عراقية تقدّم الدعم لدخولها".

وتابع انه "تمّ القبض على عشرات الإيرانيين خلال عمليات التهريب، وتمت مصادرة كميات كبيرة من المخدرات، بعلم أجهزة الدولة".

وكشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء اول أمس الثلاثاء، عن طريق وصول المخدرات إلى العراق، مشيرا الى ان "طريق وصول المخدرات إلى العراق، طويل جداً، حيث يتم نقلها من الأرجنتين إلى عرسال وبعدها إلى سوريا، وصولاً إلى الأراضي العراقية".

