اندلاع حريق داخل سوق للملابس في بغداد الجديدة

الخليج 365/ بغدادأفاد مصدر في الشرطة، الخميس، باندلاع حريق كبير داخل سوق للملابس في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً كبيراً اندلع داخل سوق للملابس بالقرب من جامع السامرائي ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "فرق الدفاع المدني تحاول اخماد الحريق".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

