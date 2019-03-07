نائب يتحدث عن شركة حكومية لم يتم فتح باب التعيين فيها منذ 7 سنوات

الخليج 365/ بغداددعا النائب عن محافظة ديالى همام التميمي، الأربعاء، وزارة الصناعة لفتح باب التعيين للدرجات التعويضية عن الموظفين المحالين على التقاعد في شركة ديالى للصناعات الكهربائية، مبيناً أن هناك قرابة 600-700 درجة ما زالت شاغرة ولم يتم فتح باب التعيين بالشركة منذ قرابة السبعة سنوات.

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية تعتبر من الشركات المهمة التابعة لوزارة الصناعة"، مبيناً أن "الشركة ومنذ قرابة السبع سنوات لم يتم فيها فتح باب التعيين رغم أن هناك قرابة 600 - 700 موظف فيها تم إحالتهم للتقاعد طيلة الفترة السابقة من بين قرابة 3 الاف موظف فيها أي ما يعادل تقريباً ربع عدد موظفيها".



وأضاف التميمي، أن "وضع المؤسسة حالياً هو عمل عدد من كبار السن من الشخصيات ذات الخبرة الكبيرة بالاختصاص دون دعم الشركة بالطاقات الشبابية ليكونوا الرافد المستقبلي لديمومة عمل الشركة"، مشدداً على أنه "وضمن المنهاج الحكومي فإن دعم المنتوج المحلي والصناعة المحلية سيكون ضمن أولويات عمل الحكومة بالتالي فإن رفد القطاع الصناعي بالطاقات الشابة ودمجها مع الخبرات القديمة أمر ضروري بهذه المرحلة".

ودعا التميمي وزارة الصناعة، إلى "فتح باب التعيين للدرجات التعويضية عن السنوات السابقة وللدرجات التي أحيلت على التقاعد من الشركة لضمان استمرار العمل ونقل الخبرات بين الأجيال في عمل الشركة".

يذكر أن شركة ديالى للصناعات الكهربائية، هي إحدى شركات وزارة الصناعة ومقرها في بعقوبة، أنشأت في منتصف عقد السبعينيات من القرن الماضي وهي تنتج محولات كهرباء بطاقات مختلفة.

