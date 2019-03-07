واشنطن تحث كردستان على الاسراع بتشكيل حكومة الاقليم

الخليج 365/ بغداددعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باتصال هاتفي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى تشكيل حكومة إقليم كردستان بأسرع وقت.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في إحاطة إعلامية للصحفيين، إن "وزير الخارجية بومبيو شدد على أهمية تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكي تلبي تطلعات شعب كردستان العراق".

وأشار بالادينو إلى أن "بومبيو أكد لبارزاني عزم الولايات المتحدة للعمل مع العراق بدعوة من السلطات لتدمير تنظيم داعش الإرهابي".



يذكر أن التوترات بين بغداد وأربيل تفاقمت بعد إجراء سلطات إقليم كردستان العراق استفتاء حول الاستقلال يوم 25 أيلول الماضي، اعتبرته السلطات العراقية غير دستور وغير شرعي.

ودخلت القوات الاتحادية مدينة كركوك لفرض الأمن فيها، حسبما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك بالتزامن مع انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.

