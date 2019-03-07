دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، باتصال هاتفي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إلى تشكيل حكومة إقليم كردستان بأسرع وقت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو في إحاطة إعلامية للصحفيين، إن "وزير الخارجية بومبيو شدد على أهمية تشكيل حكومة إقليم كردستان، لكي تلبي تطلعات شعب كردستان العراق".
وأشار بالادينو إلى أن "بومبيو أكد لبارزاني عزم الولايات المتحدة للعمل مع العراق بدعوة من السلطات لتدمير تنظيم داعش الإرهابي".
يذكر أن التوترات بين بغداد وأربيل تفاقمت بعد إجراء سلطات إقليم كردستان العراق استفتاء حول الاستقلال يوم 25 أيلول الماضي، اعتبرته السلطات العراقية غير دستور وغير شرعي.
ودخلت القوات الاتحادية مدينة كركوك لفرض الأمن فيها، حسبما أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك بالتزامن مع انسحاب قوات البيشمركة الكردية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحث كردستان على الاسراع بتشكيل حكومة الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.