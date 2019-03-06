الكشف عن تشكيل مراكز امنية مشتركة بين البيشمركة والقوات الاتحادية في كركوك

أعلن امين عام وزارة البيشمركة جبار ياور، الاربعاء، عن الاتفاق لتشكيل مراكز امنية مشتركة بين القوات الاتحادية وقوات اقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها بضمنها كركوك.
وقال ياور في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك مفهوم خاطئ حول تشكيل غرفة عمليات مشتركة في كركوك او مناطق أخرى"، مؤكداً " أنه "سيتم تشكيل مراكز امنية مشتركة في المناطق المتنازع عليها بين قوات البيشمركة والجيش الاتحادي".
وأضاف ياور، أن "المراكز ستكون في كركوك وديالى وصلاح الدين والموصل"، موضحاً أن "غرفة العمليات التي تم تشكيلها في كركوك خاصة بالقوات الأمنية الاتحادية".
وانسحبت قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الاول 2017، بالتزامن مع انطلاق عمليات عسكرية في ذلبك الوقت بتلك المناطق باسم "فرض القانون"، واعادت القوات الامنية الاتحادية انتشارها في تلك المناطق ابرزها كركوك.
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