عبد المهدي وبومبيو يتحدثان هاتفياً عن مهام القوات الأميركية في العراق

الخليج 365/ بغدادتلقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاربعاء، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، فيما بين المكتب الاعلامي لعبد المهدي أن الجانبين تحدثا عن مهام القوات الاميركية في العراق.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، وجرى خلال الاتصال التأكيد على الاطار القانوني لعمل قوات التحالف الدولي ومنها القوات الامريكية العاملة في العراق والتي تتركز مهامها على محاربة داعش وتدريب القوات العراقية وعدم اقامة قواعد اجنبية ،وذلك كله حسب الموافقات العراقية".



وأضاف المكتب، "كما تم بحث آخر التطورات في محاربة داعش على الشريط الحدودي مع الجارة سوريا وآثار ذلك على العراق واهمية تعاون الجميع لتعويض العراق عن خسائره البشرية والمادية في حربه مع داعش وفق قرارات الامم المتحدة والقوانين العراقية والأعراف الدولية ، اضافة الى بحث القضايا الاقتصادية وتعزيز قدرات العراق واستقلاله".