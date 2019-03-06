عبد المهدي يؤكد أهمية استمرار التعاون العراقي الأميركي للقضاء على "داعش"

الخليج 365/ بغدادأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، أهمية استمرار التعاون بين العراق وأميركا للقضاء على تنظيم "داعش"، فيما جددت مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي دعم بلادها للعراق.

وقال مكتب عبد المهدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي استقبل، اليوم، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون النزاعات وعمليات الاستقرار دينيس ناتالي، والوفد المرافق لها".



وأكد عبد المهدي، وفقاً للبيان، "أهمية تطوير العلاقات بين البلدين واستمرار التعاون لترسيخ الأمن والاستقرار والقضاء على عصابة داعش الارهابية"، لافتاً إلى "جهود الحكومة للمضي بإعمار المدن المحررة والمتضررة ومساعدة النازحين على الاستقرار في مدنهم المحررة، وأهمية تعزيز هذه الجهود".

من جهتها، أكدت المسؤولة الأميركية "دعم بلادها للعراق وتعزيز أمنه وازدهاره الاقتصادي، ومساندة جهود وخطط الحكومة العراقية في مشاريع الإعمار والاستقرار".

