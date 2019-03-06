عراقي من مخيم الركبان: تعلمنا درس الحياة في سوريا

الخليج 365/ بغدادوصف شاب عراقي رحلته وأهله من آخر معاقل تنظيم "داعش" إلى مخيم الركبان قرب المثلث الحدودي للعراق والأردن مع سوريا، مشيرا إلى أن عبوات ناسفة انفجرت في الطريق، لكن الركب واصل المسير.

واشتكى الشاب العراقي ويدعى يدعى عبد الرحمن العبيدي البالغ من العمر 18 عاما، بحسب "روسيا اليوم"، من غياب الرعاية الصحية في مخيم الركبان بدرجة حادة، معربا عن الأمل في العودة إلى وطنه".



وقال العبيدي في سياق شهادته "تعلمنا درس الحياة في سوريا وفي رحلتنا وما رأيناه كان درسا عن الحياة ولم نكن قبل ذلك نعرف شيئا".

ويقع مخيم الركبان قرب المثلث الحدودي للعراق والأردن مع سوريا، ويقيم فيه 70 ألف شخص في ظروف صعبة، وذكرت الخارجية الروسية في أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة تمنع وصول المساعدات الإنسانية إليها.

