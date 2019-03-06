شرطة طريبيل تعتقل 10 "مزورين" في المنفذ

الخليج 365/ الانبارافاد مصدر امني في محافظة الأنبار، الاربعاء، باعتقال 10 "مزورين" من قبل قوة من شرطة طريبيل في المنفذ.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة مركز شرطة طريبيل نفذت حملة واسعة لملاحقة المزورين والمخلصين غير الرسميين في منفذ طريبيل الحدودي العراقي مع الأردن غربي الانبار (400كم غرب الرمادي)".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة اعتقلت 10 مزورين والمخلصين غير الرسميين في منفذ طريبيل واحالتهم للمحاكم المختصة".



يشار الى أن هيئة المنافذ الحدودية تعلن بين فترة وأخرى عن اعتقال اشخاص وضبط مواد متنوعة بينها مخدرات في المنافذ الحدودية التي تربط العراق مع دول الجوار.