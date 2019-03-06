مجلس النجف يصدر تعليمات بشأن الباجات الخاصة في المدينة القديمة

الخليج 365/ النجفاصدر مجلس النجف، الاربعاء، تعليمات بشأن الباجات الخاصة في المدينة القديمة.

وقال المركز الاعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس محافظة النجف صوت في جلسته الاعتيادية المنعقدة اليوم الاربعاء برئاسة خضير نعمة الجبوري على التقرير الخاص بإصدار الباجات لعام 2019 والخاصة بدخول المدينة القديمة".

واضاف انه "تم الايعاز الى الجهات المختصة السماح للباجات القديمة في الاستمرار الى نهاية هذه السنة الـ31 من كانون الاول لعام 2019، على ان تكون خاضعة للضوابط الامنية وحسب الاصول"، مشيرا الى انه "تقرر تشكيل لجنة لتصديق الباجات السابقة ومدى مطابقتها الامنية والقانونية.



واضاف انه "على اصحاب الباجات القديمة التي حصل تغيير في ملكية مركباتهم جلب الباج الاصلي لغرض صرف باج جديد".