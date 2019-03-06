الجنائية المركزية: الإعدام لإرهابي اشترك بتفجير ساحة 55 في حي جميلة

الخليج 365/ بغدادأعلن مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، عن اعدام الارهابي الذي اشترك بتفجير ساحة 55 في حي جميلة شرقي بغداد.

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية قضت حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على إرهابي اشترك بتفجير ساحة 55 في حي جميلة بعد جلبه لسيارة مفخخة يقودها انتحاري".

واضاف أن "المحكمة الجنائية المركزية نظرت دعوى مدان اعترف بانه بعد الاتفاق مع متهمين اخرين قام بجلب انتحاري يدعى "ابو دجانة" من منطقة بوب الشام مع سيارة مفخخة نوع كيا حمل والتي تم تفجيرها في ساحة 55 بحي جميلة راح ضحيته العشرات من الشهداء"، مشيرا الى انه "تم اصدار حكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدان جاء استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 ".



يذكر أن ساحة الـ55 في حي جميلة بمدينة الصدر شهدت يوم الثاني من كانون الثاني عام 2017، انفجار سيارة مفخخة ادت الى مقتل 20 شخصا واصابة نحو 30 اخرين اضافة الى الحاق خسائر مادية في المباني والمحال التجارية القريبة من مكان الحادث.