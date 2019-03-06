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اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن افتتاح منظمة كاميرات عالية الدقة في منطقة الكرادة وسط بغداد، فيما اشارت الى ان الكرادة تعتبر منطقة آمنة.
وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي لـ الخليج 365، انه "تم اليوم افتتاح المدينة الآمنة والتي هي عبارة عن منظومة كاميرات عالية الدقة نصبت في جميع اجزاء منطقة الكرادة وسط بغداد"، مبينا ان "هذه الكاميرات بدقة عالية وفيها امكانيات وتطبيقات كثيرة".
واضاف الربيعي ان "هذه الكاميرات تحتوي على خاصية ARPN والتي يمكن اكتشار ارقام لوحات السيارات المشبوهة، كما انها تحتوي ايضا على خاصية FR والتي تكشف عن الاشخاص المشبوهين عن طريق الوجه".
يذكر ان قيادة عمليات بغداد رفعت في وقت سابق عدد من السيطرات التي كانت موجودة في منطقة الكرادة وفتحت اغلب شوارعها، فيما اشارت الى انها ستستعين بكاميرات مراقبة متطورة بدلا من تلك السيطرات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. افتتاح ادق منظومة كاميرات في الكرادة والعمليات تعلنها منطقة آمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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