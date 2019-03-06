نائب: احزاب نافذة في البرلمان ترفض التصويت على قانون العنف الاسري

الخليج 365/ بغدادكشف نائب في البرلمان العراقي، الاربعاء، ان احزابا نافذة في مجلس النواب ترفض التصويت على قانون العنف الاسري، داعيا الى حملة شعبية للضغط على تمرير القانون بأسرع وقت ممكن.

ونقلت صحيفة عربية عن النائب قوله ان "أحزابا وتكتلات دينية عدة تعارض قانون العنف الاسري وتحاول تعديله إلى حدّ كبير، تحت ذرائع مختلفة"، مبيّنا أن "القانون يحتاج إلى حملة شعبية للضغط على تلك الأحزاب من أجل تمريره بأسرع وقت ممكن، وعدم ترحيله للفصل التشريعي القادم كما حصل في المرات السابقة".



واضاف ان "رفض تلك الاحزاب التصويت على القانون بحجة انه يمنع التأديب والتربية في الأسرة، ويعيق فرص الإصلاح الذاتي في الأسرة نفسها، ويساعد على تفككها إذا تدخل طرف ثالث في المشكلة".

ويؤكد القانون أن الأسرة المقصود بها في هذا القانون تتكون من الزوج والزوجة والأبناء والأحفاد وأبناء أحد الزوجين والإخوة والأخوات ووالدي الزوجين أو أحدهما، والأشخاص المشمولين بالوصاية، وأي حالة أخرى مشابهة لها. ويلحظ نصّ القانون أنه من حق الشخص الذي تعرض لأي من الحالات المنصوص عليها (الضرب الجسدي أو التخويف أو هضم الحقوق وأي حالة إيذاء ثانية) الاتصال بما سيتم استحداثه وفقا للقانون وهو قسم الشرطة الأسرية، وتكون الاستجابة فورية، ويتم توفير الحماية والرعاية ومنع الأذى عنه وفقا لتفصيلات نص عليها القانون ذاته. كما ينص على إنشاء دور إيواء ومساعدة للمعنفين في أسرهم، ومحكمة مختصة للنظر بقضاياهم.

