عضو بالأمن النيابية: بقاء التحالف الدولي في صالح العراق

الخليج 365/ بغداداعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح العيساوي، الأربعاء، أن بقاء قوات التحالف الدولي بالعراق سيقدم مصلحة للعراق في عدة محاور، مشيراً إلى أن إخراج تلك القوات من العراق سيعطي "رسالة خاطئة" للمجتمع الدولي.

وقال العيساوي في حديث لـ الخليج 365، إن "تواجد التحالف الدولي والتعامل معه بشكل إيجابي من قبل العراق سيقدم مصلحة للبلد بعدة محاور"، مبيناً أن "علاقة العراق مع الدول هي علاقة مصالح متبادلة فلا يوجد هناك من يقدم شيئاً بالمجان".



وأضاف العيساوي، أن "دعم التحالف الدولي للعراق سيكون على مستوى حفظ الأمن ومنع تمدد الجماعات الإرهابية، إضافة إلى توفير الغطاء الأمني للشركات والدول المانحة الراغبة في الإعمار بالمناطق المحررة من زمر داعش".

ولفت إلى أن "هناك أكثر من 10 منظمات دولية صرفت الملايين من الدولارات بالمحافظات وخاصة الغربية وهذه المنظمات تعمل بشكل واضح في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك نتيجة لوجود التحالف الدولي وتوفيره الأمن لنا".

وتابع، أن "الأمر الآخر هو أن إخراج العراق للتحالف الدولي سيعطي رسالة خاطئة للمجتمع الدولي بأن العراق سيعزل نفسه عن المجتمع الدولي، خاصة أن تلك القوات لم تشارك بالمعارك البرية وليس لها نشاط بري بل يقتصر عملها على الدعم الجوي والتدريب والمشورة العسكرية والجهد الأمني، وقواتنا بحاجة لهذا الدعم الدولي بالوقت الحاضر على أقل تقدير".

وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري أكد، الاثنين 11 شباط 2019، تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان موقع من قبل 77 نائباً لاعادة النظر بالاتفاقية الستراتيجية مع واشنطن بما يحدد عدد الجنود والواجبات التي تقوم بها داخل العراق.

