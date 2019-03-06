الانواء الجوية: امطار رعدية وتصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين

الخليج 365/ بغدادتوقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، ان تشهد البلاد تساقط امطار رعدية مع تصاعد للغبار خلال اليومين المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه ان "الطقس سيكون ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى صحوا يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم جزئي، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة تنشط خلال النهار في أقسامها الغربية مسببة تصاعد الغبار في بعض الاماكن"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر متوسطة الخميس الشدة احيانا مع حدوث عواصف رعدية احيانا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".



واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الجمعة في المنطقة الوسطى غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في أماكن متفرقة منها تكون رعدية احيانا"، مشيرة الى ان "الطقس في المنطقة الشمالية غائم جزئي واحيانا غائم مع تساقط زخات مطر في بعض الاماكن مع حدوث عواصف رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".

يذكر ان البلاد تشهد حاليا انخفاضا بدرجات الحرارة الصغرى في الليل، فيما ترتفع درجات الحرارة العظمى خلال النهار.

