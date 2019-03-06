أشهر مستشفى لعلاج السرطان في الصين يرسل كادرا طبيا للعراق

الخليج 365/ بغدادأرسل مستشفى"فودا" لعلاج أمراض السرطان في الصين، كادرا طبيا متخصصا الى بغداد، في إطار تعاون مشترك، برئاسة استشاري جراحة الأورام والجراحة العامة حسن الخاشب الذي اشاد بأطباء عراقيين يبذلون جهودا حثيثة لنقل أحدث تقنية لعالج الأورام السرطانية إلى العراق.

وقال الخاشب في تصريح صحفي، إنه "جاء الى بغداد على رأس وفد طبي من مستشفى (فودا) لعلاج أمراض السرطان في الصين، اثر دعوة تلقاها المستشفى من شركة (دار الشفاء) الطبية الدولية، وفي إطار التعاون المشترك في العراق".



وأضاف الخاشب، أنه "التقى بالمرضى الذين تم معالجتهم في مستشفي فودا بالصين، وعاينهم في بغداد حيث أبدوا ارتياحهم لنتائج العلاج والشفاء الذي حققه"، مشيدا بـ"أطباء عراقيين التقي بهم في شركة دار الشفاء، ويبذلون جهودا حثيثة لنقل تقنية تجميد الأورام السرطانية إلى العراق في خطوة جادة تسعى الى التغلب على مرض السرطان الفتّاك الذي يعاني منه الكثير من أبناء المنطقة العربية".

والتقى الخاشب في شركة "دار الشفاء" عددًا من الأطباء الذين أعربوا عن رغبتهم بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات حول أحدث التقنيات العلاجية التي تتّبعها مستشفى "فودا" ،كالتجميد والصعق الكهربائي وذراعة البذور المشعة داخل الاورام.

يذكر أن مستشفى "فودا" للسرطان يقع بمدينة "قوانجوا" الصينية، وتلفت الي أن علاج السرطان يذهب أبعد من العلاج الكيميائي و الإشعاعي و الجراحة التقليدية، وحصلت على عدة جوائز لنجاحها في استخدام الجراحة بالتبريد لإزالة الأورام في الاعضاء الصلبة.

ويستخدم المستشفى أيضا العلاج المناعي كعلاج رئيسي يعزز إلى حد كبير الجهاز المناعي، و بخاصة بعد العلاج الكيميائي القاسي، لإبطاء انتشار السرطان، ومنع نموا الورم الخبيث ودعم وتحسين الحالة الغذائية وصحة الجسم بصفة عامة.

