اهل الحق تعلق على وضع النجباء ضمن قائمة الارهاب

الخليج 365/ بغداداصدرت حركة عصائب اهل الحق، الاربعاء، بيانا بشأن وضع حركة النجباء ضمن قائمة الارهاب، فيما اشارت الى ان من يقتل المدنيين من اليهود وآل سعود يتعبر صديقا وحليفا.

وقالت الحركة في بيان تلقت الخليج 365، "ندين قيام الادارة الاميركية بوضع حركة المقاومة الاسلامية النجباء على لائحة الارهاب"، مبينة ان "المعايير الاميركية للارهاب مغلوطة بل معكوسة في احيان كثيرة".



واضافت الحركة ان "من يتصدى للارهاب ويقاتل داعش ويعطي التضحيات يعتبر ارهابيا في نظر الادارة الاميركية، ومن يقتل المدنيين من اليهود وآل سعود يعتبر صديقا وحليفا لها"، مشيرة الى ان "هذه القرارات لن ترهب ابناء المقاومة ولن تزيدهم الا اصرارا وعزما وقوة على مواجهة اللظلم والطغيان والدفاع عن العدل والمستضعفين والتصدي لكل من يريد المساس بارض العراق وشعبه ومقدساته".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، امس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على حركة "النجباء"، التي تضم نحو 10 آلاف مقاتل وعلى زعيمها أكرم الكعبي، فيما قررت وضعها على لائحة الارهاب.

