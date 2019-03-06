وفد تركماني عربي يصل بغداد بشأن منصب محافظ كركوك

الخليج 365/ بغدادافاد مصدر مسؤول، الاربعاء، بأن وفدا تركماني عربي وصل بغداد للتباحث بشأن منصب محافظ كركوك، فيما اشار الى وجود مخاوف من عودة الاجواء في كركوك الى ما قبل تشرين الاول 2017.

ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "شخصيات عربية وتركمانية من كركوك وصلت امس إلى بغداد، للقاء قيادات سياسية وحكومية"، مبينا ان "الهدف من ذلك هو للتأكيد على رفضهم لأي صفقات سياسية تجري مع أربيل على حساب عرب وتركمان كركوك، ومنها موضوع تسمية محافظ كردي لكركوك بصلاحيات مطلقة".



وأضاف أن "المخاوف لدى العرب والتركمان هي من عودة أجواء ما قبل تشرين الاول 2017 في احتكار الأكراد للمناصب التنفيذية بالمدينة".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني عقدا اجتماعا اول امس الاثنين، في اربيل تم فيه التوقيع على الاتفاق النهائي بين الطرفين والذي تضمن 18 نقطة لحسم المناصب في حكومة اقليم كردستان اضافة الى منصب محافظ كركوك ووزير العدل في الاحكومة الاتحادية، فيما اشار مصدر سياسي الى انه تم الاتفاق مبدئيا على ترشيح رزكار علي لمنصب محافظ كركوك.

