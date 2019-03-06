الأعرجي يعتبر التواجد الأميركي سبباً لخلافات سياسية مرتقبة ويحذر من "أزمة مركبة"

الخليج 365/ بغداداعتبر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، الأربعاء، التواجد الأميركي في العراق سبباً لخلافات سياسية مرتقبة، فيما حذر من "أزمة مركبة".

وقال الأعرجي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مطالبات بعض الكتل السياسية ببقاء القوات الأميركية في العراق ومطالبات أخرى بضرورة إخراجها ستكون نقطة الشروع في الخلافات السياسية المرتقبة بين بعض الكتل ورئيس الوزراء أو فيما بين الكتل السياسية نفسها".



ودعا الأعرجي الجميع إلى أن "يتيقن ضرورة جعل معايير مثل هذه القرارات الاستراتيجيّة معايير وطنية لا عاطفية أو خارجية، وذلك بعد دراسة إمكانية البلد وخاصةً من الناحية الأمنية والظروف التي تعيشها المنطقة عموماً".

وتابع الأعرجي قائلاً، "أياً كان القرار فإذا ما جاء بإتفاق وتوافق جميع الكتل السياسيّة مع الحكومة العراقيّة فسيكون صائباً وبعكسه سنكون أمام أزمات مُركبة ليس من السهل الخروج منها".

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد (3 شباط 2019)، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو "مراقبة" إيران.

وأكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء (5 شباط 2019)، على رفض استخدام العراق من قبل أية دولة أخرى، نافياً وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق.

وكشف النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي، أمس الثلاثاء، أن الجلسات الأولى للبرلمان بفصله التشريعي الثاني ستشهد حسم ملف التصويت على قرار ينظم آلية عمل القوات الأجنبية داخل العراق.

