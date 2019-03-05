الانواء الجوية تباشر بتشغيل محطة الرصد الجوي الأوتوماتيكية في مطار بغداد

الخليج 365/ بغداداعلنت هيئة الانواء الاجوية، الثلاثاء، المباشرة بتشغيل محطة الرصد الجوي الأوتوماتيكية في مطار بغداد الدولي، مبينة ان المحطة تقوم بتسجيل التنبوءات الاستباقية قبل 15 يوما من الحدث الجوي المتوقع.

وقالت الهيئة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تنفيذا لتوجيهات وزير النقل عبد الله لعيبي باهض، باشرت الهيئة العامة للانواء الجوية العمل بتشغيل محطة الرصد الجوي الأوتوماتيكية في الراديوسوند في مطار بغداد الدولي بعد استكمال ربطها بالأقمار الصناعية".



واضافت "يعد عمل هذه المحطة الأولى لمشروع المناخ الذكي الذي تنفذه شركة dtn الأمريكية والتي يأتي العمل بها بإشراف هيئة المستشارين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي" .

واكدت أن "المحطة الجديدة بدأت بإعطاء عمليات التحليل الإحصائي وعمل قاعدة البيانات وكما انها تقوم بتسجيل التنبوءات الاستباقية قبل (15) يوم من الحدث المتوقع لرصدات الجوية".

يذكر ان الهيئة اعلنت مسبقا تسلمها المحطة الاولى لمشروع المناخ الذكي من قبل شركة DTN الأمريكية وتم نصبها من قبل مهندسي الهيئة في موقع محطة رصد مطار بغداد الدولي.

