لجنة تقصي الحقائق لوضع نينوى تقدم تقريرها للبرلمان الاسبوع المقبل

الخليج 365/ بغداداكد مقرر لجنة تقصي الحقائق بشأن تقييم وضع محافظة نينوى النائب احمد الجبوري، الثلاثاء، ان اللجنة ستقدم تقريرها الى مجلس النواب في الاسبوع المقبل، فيما رجح ان يتضمن قرارات قد تصل الى اكثر من سحب اليد للمتورطين في ملفات الفساد.

وقال الجبوري في حديث لـ الخليج 365، إن "لجنة تقصي الحقائق بشأن تقييم وضع محافظة نينوى عملت منذ عدة اشهر على استضافة اكثر من 25 شخصية واستلمت عشرات الوثائق التي تتعلق باوضاع المحافظة في المجالات الاقتصادية والتجارية والخدمية"، مبينا ان "المنظور العام يشير بشكل لا يقبل الشك الى ان هناك فسادا كبيرا في حكومة نينوى المحلية خاصة بقضية صرف اموال النازحين والاعمار وهناك تجاوز على المال العام بشكل خطير وكبير".



واضاف الجبوري، ان "اللجنة ستعمل على تقديم تقريرها الى مجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل، ونتوقع ان يصدر عنه قرارات مهمة قد تصل الى سحب يد عدد من المتورطين بملفات الفساد"، لافتا الى ان "اخر ما توصلت له اللجنة ان حكومة نينوى المحلية ومحافظها قد اساء وتجاوز بشكل خطير على المال العام وتعامل معها بشكل ينخرط في اطار جرائم الفساد".

واكد الجبوري، ان "تقرير اللجنة سيتضمن جميع ملفات الفساد والتجاوزات معززة بالوثائق والشهادات التي تثبت ما وصلنا اليه بشكل مهني وموضوعي ضمن خطوات مكافحة الفساد"، لافتا الى ان "التقرير سيعزز تقرير اللجنة التحقيقية التي ارسلتها الحكومة ما يجعلنا نتوقع ان يشهد الاسبوع المقبل قرارات قد تصل الى اكثر من سحب اليد لان التجاوز على الاموال هي اكبر من خطيرة والمصروفات للسنوات السابقة تخللتها مصروفات وهمية".

يذكر ان النواب في محافظة نينوى شكلوا، الأحد 9 كانون الأول 2018، لجنة تقصي الحقائق باشراف رئيس مجلس النواب، وقد جرى إنتخاب اسامة النجيفي رئيسا للجنة وبشار الكيكي نائبا له واحمد الجبوري مقررا للجنة، فيما جرى انتخاب النائب عبدالرحيم الشمري متحدثا باسم اللجنة.

