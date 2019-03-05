عرب وتركمان كركوك يستنفرون لمقاومة تعيين كردي محافظا لها

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: فيما استنفر تركمان وعرب محافظة كركوك العراقية المتنازع عليها لرفض اتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين على تقرير مصيرها وتعيين محافظ كردي لها، فقد انطلقت تحذيرات من امكانية إحراق هذه الازمة للعراق والمنطقة.

وخلال اجتماع عقدته الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق مع جينين هينيس بلاسخارت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق، فقد أكدت لها الهيئة رفضها وقلقها لزج قضية محافظة كركوك النفطية المتنازع عليها في الاتفاق الذي جرى بين الحزبين الكرديين أمس دون حضور المكونات الاخرى للمحافظة من العرب والتركمان والمسيحيين، وطالبت المنظمة الدولية بدور اكثر في تقريب مواقف مكونات المحافظة من مسألة ادارتها كما نقل بيان صحافي للهيئة حصلت ""الخليج 365"" على نصه اليوم.

وأكد القادة التركمان للممثلة الدولية ان كركوك لا يمكن ادارتها الا بالتوافق بين المكونات الثلاثة التركمان والعرب والاكراد مشددين على ان فرض اي محافظ دون توافق الاخرين امر مرفوض ويؤدي الى عدم الاستقرار في المحافظة والعودة بها الى المشاكل القديمة قبل انتزاع القوات الاتحادية المحافظة من سيطرة قوات البيشمركة الكردية في 16 أكتوبر عام 2017.

وأكد قادة التركمان لبلاسخارت ان منصب محافظ كركوك من استحقاق التركمان، وليس الاكراد، ودعوا الامم المتحدة الى تقديم مساعدات اوسع لاعادة اعمار المناطق التركمانية وعودة النازحين والضغط على القادة العراقيين لتمثيل التركمان في الحكومة الحالية.

وطالبت التنسيقية جينين بلاسخارت بإعتبارها امرأة منح اهتمام واولوية لقضية المختطفات التركمانيات من تنظيم داعش من قضاء تلعفر بمحافظة نينوى والعمل على عودتهن والافراج عنهن وتسليط الضوء عليهن، كما للمختطفات الايزديات.

استنفار

وإزاء هذه التطورات فقد دعا ممثلو عرب كركوك تركمانها وعربها الى التوحد والاستعداد للدفاع عن مصير محافظتهم.

وطالب الممثلون الحكومة الاتحادية ومحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري بتجميد عمل مجلس المحافظة بسبب ما قالوا انه تسلط الاكراد عليه.. ودعوا في بيان صحافي تابعته ""الخليج 365"" الجماهير العربية والتركمانية الى "التهيؤ والتوحد لمرحلة الدفاع عن حريتها ومكاسبها التي تحققت بدماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم عن عراقية كركوك".

كما شددوا على مجلس النواب العراقي ومحافظ كركوك بضرورة العمل على إصدار قرار صريح وعاجل بتجميد مجلس محافظة كركوك وفق الآليات القانونية، وذلك بسبب تسلط قائمة التاخي الكردية عليه والتي "كانت وما زالت تهدد السلم الأهلي والاستقرار في كركوك بمكتسبات فرض القانون ووحدة العراق"، بحسب قولهم.

كما طالبوا الحكومة العراقية الاتحادية والقوات المسلحة العراقية "بأن تكمل فرض القانون على جميع الحدود الادارية لمحافظة كركوك".. وحملوا الأطراف التي تعمل على التصعيد السياسي في المحافظة المسؤولية كاملة عن اي خلل او خرق يهدد السلم الاهلي في كركوك.

رفض المساومة على كركوك في تشكيل حكومة الاقليم

وخلال اجتماع طارئ لها أكدت الهيئة التنسيقية التركمانية رفضها القاطع لنتائج اجتماع الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني باقحام قضية كركوك بملف تشكيل حكومة الاقليم.

وقال حسن توران في بيان تلاه مع اعضاء الهيئة عقب اجتماعها الطارئ، "مرة اخرى يرتكب الحزبان خطأ باقحام ملف كركوك في قضية تشكيل حكومة اقليم كردستان وترشيح قيادي بالاتحاد الوطني ونحن نوكد رفضنا القاطع لسياسة الامر الواقع واخضاع كركوك لصفقات تشكيل حكومة الاقليم.

وأشار إلى أنّ الاحزاب الكردية كانت قد أخطأت باقحام كركوك بقضية رفع علم الاقليم والاستفتاء ومارست التهميش والاقصاء والظلم.. مشددا على ان ملف كركوك لا يمكن حله الا بتوافق جميع مكوناته.. منوها إلى أنّ التركمان يطالبون بمنصب محافظ كركوك.

وأكد أن التركمان والعرب متفقون على موقف واحد بأن يكون الحل بتوافق المكونات وفي بغداد.

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وعلى الصعيد نفسه، أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران رفض العرب والتركمان سياسة الاحزاب الكرديه في كركوك. وقال إن التركمان في مجلس محافظة كركوك لديهم 9 مقاعد بينما الاتحاد الوطني يملك 6 مقاعد فقط وذلك فإنهم يستحقون منصب المحافظ.. مشيرا إلى أنّه استحقاق سياسي للتركمان.

وحذر من خطورة اقحام الحزبين الكرديين لكركوك في ازمة جديدة بعد ان شهدت المحافظة استقرارًا أمنيًا.

التوافق هو الحل

ومن جهته، شدد حزب الحق التركمان برئاسة الوزير السابق تورهان المفتي ان التوافق هو الحل الوحيد لاختيار محافظ كركوك.

وقال الحزب في بيان اليوم ان وسائل الإعلام تناولت خبرا مفاده اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على اختيار محافظ كركوك من قبلهما.. داعيا الجميع إلى ضرورة الحوار والتوافق بين ممثلي مكونات كركوك في مثل هذه المسائل وعدم التفرد بالقرارات.. محذرا من ان ذلك سيكون مصيره الفشل حتميا والتجارب السابقة خير برهان على ذلك.

وأكد الحزب اهمية الحفاظ على التعايش السلمي بين مجتمع كركوك والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة والشرخ بين مكوناته.. مشيرًا إلى أن السنوات السابقة من ادارة كركوك اثبتت مدى الحيف والظلم والتهميش المتعمد الذي طال شعب كركوك بكل قومياته وطوائفه لذلك حان الوقت لان يكون المنصب للتركمان لكي يجربوا ادارته وبما يحقق رغبة الجميع في العيش الرغيد والرفاهية والعدالة والمساواة بين اهالي المحافظة

تحذير: كركوك ستفجر أزمة تحرق العراق والمنطقة

ومن جانبه، فقد حذر رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي من ان كركوك النفطية وخصوصيتها التركمانية وعراقية وجودها ستفجر أزمة جديدة ستحرق العراق والمنطقة اذا لم يتم التعامل معها بحذر.

وكتب الصالحي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واطلعت عليها ""الخليج 365"" ان محاولات الحزبين الكرديين من جعل كركوك صفقة بين أربيل وبغداد خاطئة.. مشيرا إلى أنّ محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني باخضاع بغداد الى ضغوطات اقليمية ومحاولة الحزبين الكرديين السيطرة على كركوك امنيا وعسكريا مسار خاطئ.

ودعا السلطات المركزية في بغداد الى الافصاح عن موقفها بشأن مطالب حكومة الاقليم بانهاء التواجد العسكري الحكومي في كركوك بصراحة.

ونوه إلى أنّ محاولة الاتحاد الوطني الكردستاني بالعودة الى كركوك سياسيا هي خطأ جسيم .. مشددا على ان تقرير مصير كركوك لن يتم من خارجها.. وقال "ننصحكم مرة اخرى بعدم ارتكاب خطأ الاستفتاء (والاهم منها لا تخدعوا الشعب الكردي بالشعارات) فقضية كركوك تحل بين مكوناتها وبغداد، ومنصب المحافظ استحقاق سياسي للتركمان".

إتفاق الحزبين حول تشكيل حكومة الاقليم ومحافظ كركوك

ووقع نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني نيجيرفان بارزاني ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول امس اتفاقا سياسيا شاملا في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق يتضمن اتفاقات بخصوص تشكيل حكومة جديدة لإقليم كردستان العراق وتعيين محافظ لكركوك.

ويحدد الاتفاق نسب كل حزب في حكومة الاقليم المزمع تشكيلها قريبا وكذلك حول منصبي وزير العدل في الحكومة الاتحادية ومحافظ كركوك حيث وافق الحزب الديمقراطي الكردستاني على تسمية رزكار علي مرشح الاتحاد الوطني محافظا جديدا لكركوك".

كما اتفق الحزبان على تشكيل حكومة الاقليم وانتخاب رئيس له قبل 21 مارس الحالي وعقد جلسة لبرلمان كردستان خلال أسبوع يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للبرلمان من الاتحاد الوطني.

