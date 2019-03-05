بعد تقرير للسومرية.. القبض على عدد من مسؤولي التسجيل العقاري في الديوانية

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن محافظة الديوانية علي البديري، الثلاثاء، عن القبض على عدد من مسؤولي التسجيل العقاري في الديوانية على خلفية قضايا تتعلق بعقارات تم ايقاف التعامل بها لاغراض التسليف.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "مكتب المفتش العام بوزارة العدل القى اليوم القبض على عدد من مسؤولي التسجيل العقاري بالمحافظة على خلفية قضايا التطبيب العيني الذي عرض في السومرية في وقت سابق حول اعطاء شخص سندات معدومة السند القضائي بعشرات المليارات من الدنانير"، مبينا ان "هناك قانون الطعن بمصلحة القانون واعطاء الادعاء العام فرصة للتحقيق في اخطر ملفات الفساد منذ عام 2003 وحتى اللحظة وتم استكمال القراءة الاولى له وهو اول قانون مهم ارسلته الحكومة حاليا بعد تسويفه بالدورة السابقة".



واضاف البديري، ان "بعض الفاسدين عملوا على رهن بعض الاراضي المعدومة قضائيا مقابل الحصول على قروض من المصارف بمليارات الدنانير بضمانات هذه الاراضي التي وضعت عليها اليد من الدولة سابقا بالتعاون مع مافيات فساد"، لافتا الى انه "تم اليوم القبض على عدد من المسؤولين بالنواحي والاقضية بالمحافظة متلبسين بهذا الملف الخطير".

ولفت البديري، الى ان "المالية سبق وان اصدرت اعماما الى جميع المصارف بعدم اعطاء اموال وقروض بضمانات تلك الاراضي التي كان عليها اعتراض من وزارتي الزراعة والمالية بصفتها املاك عامة"، موضحا ان "تلك الاموال استحوذ عليها شخصيات متنفذة من الحكومات السابقة".

