محافظ نينوى يعلن عن هجرة عكسية لاهالي الموصل نحو كردستان

الخليج 365/ بغدادأعلن محافظ نينوى نوفل العاكوب، الثلاثاء، عن نزوح عكسي من المحافظة الى اقليم كردستان، بسبب عرقلة عملية اعادة اعمار المحافظة والنقص الحاصل بالخدمات جراء ذلك، فيما طالب باعتقال "اثيل النجيفي".

وقال العاكوب، في مؤتمر صحافي، إن "سكان المحافظة ينزحون مرة اخرى الى اقليم كردستان"، مشيرا الى "عدم تسلم ادارة المحافظة الاستحقاقات المالية للمختارين والعاملين في مجالات محلية اخرى".



وأوضح ان "التقديرات الاممية تؤكد حاجة نينوى الى 42 مليار دولار لإعادة اعمارها"، نافيا "وجود مشاريع وهمية وفساد في المحافظة".

وتابع قائلا "اتحدى جميع المنظمات المدنية والمؤسسات الحكومية ان تثبت مشروعا وهميا واحدا في المحافظة".

واكد ان "اللجنة المتخصصة بالتحقيق في قضية سقوط مدينة الموصل بقبضة تنظيم داعش لم تستكمل عملها الى الان".

وشدد على "اعادة اعمار مدينة الموصل، وتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة في القاء القبض على المطلوبين في قبضة سقوط الموصل من بينهم اثيل النجيفي".

وكان رئيس لجنة تقصي الحقائق في محافظة نينوى اسامة النجيفي دعا، امس الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى سحب يد المحافظ نوفل العاكوب ومنعه من السفر، مؤكداً أن اللجنة كشفت ملفات خطيرة تتعلق بالخروقات والمخالفات المالية غير المسبوقة للمحافظ.

