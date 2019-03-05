أوقاف كردستان تعلن إحصائيات نتائج جرائم "داعش" بحق الايزيديين منذ 2014

الخليج 365/ بغدادأعلنت المديرية العامة لشؤون الايزيدية في وزارة أوقاف حكومة إقليم كردستان، الثلثاء، إحصائيات نتائج جرائم تنظيم "داعش" بحق الايزيديين منذ الثالث من اب عام 2014 .

وقالت في بيان اطلعت عليه الخليج 365، إن "هذه الإحصائيات معتمدة لدى الأمم المتحدة"، مشيرة الى أن "عدد الايزيديين في العراق كان نحو 550,000 نسمة، وعدد النازحين من جراء غزوة داعش نحو 360,000 نازح".



وأوضحت أن "عدد الشهداء في الايام الاولى من الغزوة 1293 شهيد ، وعدد الايتام التي افرزتها الغزوة كانت الايتام من الاب 1759 ، الايتام من الام 407 ، الايتام من الوالدين 359 ، الاطفال الذين قتل والديهم بيد داعش 220"، مبينة أن "المجموع الكلي للايتام 2745".واشارت الى أن "عدد المقابر الجماعية المكتشفة في شنگال حتى الان 71 مقبرة جماعية، إضافة الى العشرات من مواقع المقابر الفردية"، موضحة أن "عدد المزارات والمراقد الدينية المفجرة من قبل داعش بلغ 68 مزار".

واشارت الى أن "عدد الذين هاجروا الى خارج البلد يقدر بنحو 100 الف ايزيدي"، لافتة الى أن "عدد المختطفين 6417 منهم 3548 أناث و 2869 ذكور".

واشارت الاحصائية الى أن "أعداد الناجيات والناجين من قبضة ارهابيي داعش كانت مجموعهم 3371 منهم ، النساء :1165 ، الرجال : 337 ، الأطفال الإناث :976 ، الأطفال الذكور :893".

ولفت الى أن "عدد الباقين بلغ 3046"، موضحة أن من الاناث 1406 انثى ، والذكور1640".