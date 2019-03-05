بالفيديو العراقيون يشكون من انقطاع رزقهم بسبب المنافسة الايرانية

استحوذ اصحاب الشاحنات الايرانية بشكل مباشر على عمل منفذ زرباطية الحدودي ما اثر وبشكل كبير على عمل السواق العراقيين الذين شكوا من انقطاع رزقهم بسبب سياسة المنفذ.

سائق شاحنة : الترانزيت الايراني جاي يأخذ رزقنة يعني دولة تعبر على دولتنا تعبر تفرغ بغداد وبكل المحاور وترجع واحنة هنا ضالين نباوع عليهم ليش هذا ايراني ما تكدر تحجي ويا يعني من تريد تحجيلك وي موظف حكومي شيكلك ايكلك هي الدولة الة زين احنة شنو بالنسبة للعالم



سائق شاحنة: يعني اني صارلي واحد وعشرين يوم مبوش ما محصلي حمل الايراني كاعد يطلع بالحمل يفرغة ويرجع صارلي واحد وعشرين يوم مبوش ماكو حمل

حكومة واسط التنفيذية تحدثت عن مشكلة الادارة الاتحادية للمنافذ ولم تنف وجود مشاكل عديدة في منفذ زرباطية الحدودي، مؤكدة ان الايام المقبلة ستشهد تسهيلات تنسجم مع عمل المنفذ .

محمد جميل المياحي محافظ واسط :تعرف انت بانه ادارة المنافذ هي ادارة اتحادية نحن كإشراف كمتابعة ونكتب للجهات ذات العلاقة مع ذلك جهودنا ماضية بان تكون هنالك تسهيل في عملية مرور الشاحنات تنظيمها بالشكل الدقيق ..اكو تداخل واكو تقاطع واكو حتى بعض الاجراءات التي تؤدي الى هروب التجار والمستثمرين وايضا اصحاب الشاحنات من المجيئ الى منفذنا في زرباطية .نحتاج اجراءات حقيقية لتنظيم اوضع

الحكومة المحلية في واسط اشارت الى خسارتها نحو ثلاثين بالمئة من واردات منفذ زرباطية الحدودي في الاونة الاخيرة، مؤكدة ان هنالك انتقائية في تنفيذ القرارات في بعض المنافذ دون اخرى .