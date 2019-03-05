بالوثيقة.. سلمان يوجه رسالة الى عبد المهدي

الخليج 365/ بغدادوجه رئيس مجلس محافظة واسط مازن كندوح سلمان، الثلاثاء، رسالة الى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وجاء في الرسالة ان "نرجو ان تكون محافظة واسط هي اول محافظة تستقبل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، من اجل الكشف عن مافيات الفساد بكل شفافية.

واعتبر المجلس في رسالته ان "هذا الموضوع يعزز ثقة المواطن بالحكومة".



