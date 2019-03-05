قيادي تركماني: سنسلك جميع الطرق لمنع تنصيب محافظ كردي لكركوك

الخليج 365/ كركوكحذر القيادي التركماني وعضو مجلس محافظة كركوك علي مهدي صادق، الثلاثاء، من جر المحافظة إلى "فترة مظلمة"، مؤكداً أن التركمان سوف يسلكون جميع الطريق بمنع تنصيب محافظ كردي لكركوك.

وقال صادق في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "استقرار محافظة كركوك يأتي باتفاق كافة مكوناتها على كل تفاصيل الإدارة في كركوك، وهذا لم تجر منذ ١٦ عاماً".

وأضاف صادق، أنه "بعد ١٦ عاما من الدمار الذي لحق بكركوك وشعبه في كافة مفاصل الحياة، يعود ويتفق الحزبان الكرديان على استمرار نهجهم غير الاتحادي ولا الديمقراطي لجر كركوك إلى فترة مظلمة أخرى عاشها شعب كركوك بكل مكوناته".



وتابع صادق قائلاً، "كم كنا نتمنى أن يتضمن اتفاق الحزبيين أن يكون لكركوك محافظاً تركمانياً تختاره قائمة جبهة تركمان العراق في مجلس المحافظة، لكانت هذا الخطوة الإيجابية يذكره كل العراقيين والعالم".

وختم صادق بيانه بالقول، "نرفض رفضاً قاطعاً محافظاً كردياً سواء مستقلاً أو حزبياً لمحافظة كركوك، وسوف نسلك كافة الطرق لمنع تنصيبه، ونطالب مرة أخرى من الحكومة العراقية أن تكون حكومة لكافة العراقيين وإلا سيتحمل كافة النتائج".

وأفادت تقارير اعلامية، امس الاثنين، بأن الحزبين الكرديين اتفقا على "موعد نهائي" لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية محافظ كركوك ووزير للعدل.

