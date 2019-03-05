بالفيديو نواب يعتزمون استجواب وزراء ومسؤولين في الحكومة

وبناء على الدور الرقابي الذي يسمح للنواب بأستدعاء المقصرين واستجوابهم اعلن عضو لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي اعتزام لجنته استضافة وزير النقل عبد الله لعيبي وعدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة ملف الخطوط الجوية وقضية استئجار الطائرات خلال الفصل التشريعي الثاني .
وفي السياق ذاته اكد النائب عن تحالف الإصلاح رعد حسين ان غالبية أعضاء مجلس النواب عازمون على إجراء استجوابات نيابية لبعض الوزراء الحاليين في حكومة عبد المهدي، واوضح حسين ان الاستجوابات ستشمل وزير الاتصالات والكهرباء والصحة فضلا عن استجوابات أخرى لوزراء آخرين, لافتا الى أن الاستجوابات ستكون بمثابة تعديل مسار عمل الوزير المقصر قبل محاسبته وإقالته.
ويرى مراقبون في الشأن السياسي ان الفساد المستشري في مفاصل الحكومة يحتاج الى ثورة للقضاء عليه وابعاد ايدي الكتل والاحزاب السياسية المسيطرة على اغلب الدوائر والمؤسسات الحيوية .
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