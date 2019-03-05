أعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن عودة ضخ الماء الصافي إلى مناطق ومحلات قاطع الرشيد جنوب غرب بغداد.
وقالت الأمانة، إنه "كان من المفترض أن يتم الضخ قبل عدة ساعات لكن دائرة ماء بغداد أجرت فحصاً للمقطع المتضرر للتحقق من عدم وجود أية تشققات تسبب بكسر مستقبلي وهو إجراء إضافي للاطمئنان أكثر على إنجاز العمل بشكل مثالي".
وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "كوادرها عملت 20 ساعة متواصلة من أجل إتمام العمل وعودة الضخ إلى المواطنين وبنظام التشغيل الصيفي الذي يُسرع من امتلاء الخزانات والشبكة الرئيسية والفرعية".
يشار إلى أن سكان عدة مناطق في قاطع الرشيد ضمن العاصمة بغداد اشتكوا من انقطاع المياه في منازلهم منذ مساء أمس.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة بغداد: عودة ضخ الماء الصافي إلى مناطق ومحلات قاطع الرشيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.