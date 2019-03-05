أمانة بغداد: عودة ضخ الماء الصافي إلى مناطق ومحلات قاطع الرشيد

الخليج 365/ بغدادأعلنت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن عودة ضخ الماء الصافي إلى مناطق ومحلات قاطع الرشيد جنوب غرب بغداد.

وقالت الأمانة، إنه "كان من المفترض أن يتم الضخ قبل عدة ساعات لكن دائرة ماء بغداد أجرت فحصاً للمقطع المتضرر للتحقق من عدم وجود أية تشققات تسبب بكسر مستقبلي وهو إجراء إضافي للاطمئنان أكثر على إنجاز العمل بشكل مثالي".

وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "كوادرها عملت 20 ساعة متواصلة من أجل إتمام العمل وعودة الضخ إلى المواطنين وبنظام التشغيل الصيفي الذي يُسرع من امتلاء الخزانات والشبكة الرئيسية والفرعية".



يشار إلى أن سكان عدة مناطق في قاطع الرشيد ضمن العاصمة بغداد اشتكوا من انقطاع المياه في منازلهم منذ مساء أمس.