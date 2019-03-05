عرب كركوك يدعون الجماهير العربية والتركمانية إلى التهيؤ لمرحلة "الدفاع عن حريتها"

طالب عرب كركوك، الثلاثاء، الحكومة الاتحادية ومحافظ كركوك وكالة راكان الجبوري بتجميد عمل مجلس المحافظة بسبب "تسلط" قائمة التآخي عليه، داعين الجماهير العربية والتركمانية إلى التوحد والتهيؤ لمرحلة "الدفاع عن حريتها ومكاسبها".
وجاء في بيان لعرب كركوك تلقت الخليج 365 نسخة منه، "نطالب الجماهير العربية والتركمانية أن تتهيأ وتتوحد لمرحلة الدفاع عن حريتها ومكاسبها التي تحققت بدماء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم عن عراقية كركوك".
وأضاف البيان، "نطالب مجلس النواب العراقي ومحافظ كركوك بالعمل على إصدار قرار صريح وعاجل بتجميد مجلس محافظة كركوك وفق الآليات القانونية كون تسلطت عليه قائمة التاخي وكانت وما زالت تهدد السلم الأهلي والاستقرار في كركوك بمكتسبات فرض القانون ووحدة العراق".
وتابع البيان، "نطالب الحكومة العراقية الاتحادية والقوات المسلحة العراقية ان تكمل فرض القانون على كافة الحدود الادارية لكركوك، ونحمل الأطراف المعنية بالتصعيد السياسي المسؤولية كاملة عن اي خلل او خرق يهدد السلم الاهلي في كركوك".
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