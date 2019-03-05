نائب يكشف عن أول قرار للبرلمان خلال فصله التشريعي الجديد

الخليج 365/ بغدادكشف النائب عن تيار الحكمة جاسم بخاتي، الثلاثاء، أن الجلسات الأولى للبرلمان بفصله التشريعي الثاني ستشهد حسم ملف التصويت على قرار ينظم آلية عمل القوات الأجنبية داخل العراق، مبيناً أن هذا القرار سيكون أول تشريعات المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني.

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عزماً ورغبة من أغلب أعضاء مجلس النواب لتمرير قرار تنظيم عمل القوات الأجنبية بالعراق"، مبيناً أن "الجلسات الأولى للبرلمان ستكون كفيلة بحسم هذا الأمر وليكون هذا القرار هو أول تشريعات المجلس خلال الفصل التشريعي الثاني".



وأضاف بخاتي، أن "تواجد القوات الأجنبية داخل العراق ينبغي تنظيمه في آلية واضحة وتكون ملزمة لتلك القوات لضمان عدم تكرار أية خروق أو تصرفات تكون مؤثرة سلباً على سيادة العراق وأمنه".

وشدد على أهمية "الإطلاع على ماهية الاتفاقات الأمنية التي أبرمتها الحكومات السابقة كونها محاطة بضبابية وعدم وضوح وبحاجة إلى إيضاح وتفصيل أكثر لضمان التطبيق بالشكل الأمثل الذي يصب بمصلحة العراق".

وكان النائب عن تحالف الفتح حسين اليساري أكد، الاثنين 11 شباط 2019، أن هناك طلباً مقدماً إلى رئاسة البرلمان موقعا من 77 نائب لإعادة النظر بالاتفاقية الاستراتيجية مع واشنطن بما يحدد عدد الجنود والواجبات التي تقوم بها داخل العراق.

وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد (3 شباط 2019)، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيرا الى أن الهدف من ذلك هو لـ"مراقبة إيران".

يشار إلى أن رئاسة مجلس النواب دعت أعضاء مجلس النواب لحضور جلسة البرلمان الأولى من الفصل التشريعي الثاني يوم السبت القادم.

