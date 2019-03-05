نائب يكشف عن مساع لتفعيل ملف المصالحة الوطنية في العراق

الخليج 365/ بغدادكشف نائب في البرلمان العراقي، عن مساع لتفعيل ملف المصالحة الوطنية في العراق، مشيرا الى ان هناك جهات تضغط لاعادة المطلوبين للبلاد بعد تصفير قضاياهم.

ونقلت صحيفة عربية عن النائب قوله ان "هناك مساع لتفعيل ملف المصالحة الوطنية في العراق، والذي لم تنجح الحكومات السابقة في تنفيذه"، لافتا إلى أنّ "جهات سياسية تضغط لحسم ملف المطلوبين وإعادتهم إلى البلاد وتصفية ملفاتهم القضائية".



واضاف النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "الضغط يتركّز باتجاه إعادة عدة شخصيات"، موضحاً أنّ "هناك مساع لتحقيق إنجاز في ملف المصالحة الوطنية، وتصفير الملفات السياسية ضدهم والتي جرت في السابق".

يذكر ان احدى الفضائيات نقلت في وقت سابق خبرا نسبته لمصادر مطلعة تضمن انه تم اكمال القضاء العراقي اجراءات عودة من السياسيين العراقيين الموجودين خارج العراق لاسباب سياسية.

وذكرت المصادر بحسب تلك الفضائية انه اصبح لدى السياسيين الاربعة وهم (نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي ووزير المالية السابق رافع العيساوي ومحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي وعلي حاتم السليمان) المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية، العودة للعراق اعتبارا من الاسبوع المقبل بعد وساطات قام بها مسؤولون كبار في الدولة العراقية لدى القضاء.

ونفى مجلس القضاء الاعلى، الجمعة الماضية، الأخبار التي نقلتها احدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين، فيما اشار الى ان الحديث عن جود اي حكم او مذكرة قبض بحق اي شخص بدوافع سياسية عار عن الصحة.

