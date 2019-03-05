حزب تركماني يرد على اتفاق الحزبين الكرديين: محافظ كركوك استحقاق للمكون

الخليج 365/ كركوكرد حزب "الحق" التركماني، الثلاثاء، على اتفاق الحزبين الكرديين( الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) بشأن اختيار محافظ لكركوك، معتبرا أن المنصب استحقاق للمكون للتركماني.

وقال في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "بعض من وسائل الإعلام تناولت خبرا مفاده اتفاق حزب الديمقراطي الكردستاني مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على اختيار محافظ كركوك من قبلهم".



وأضاف "اننا في حزب الحق التركماني ندعو الجميع إلى ضرورة الحوار والتوافق بين ممثلي مكونات كركوك في مثل هذه المسائل وعدم التفرد بالقرارات والذي سيكون مصيره الفشل حتميا والتجارب السابقة خير برهان".وأكد الحزب على "اهمية الحفاظ على التعايش السلمي بين مجتمع كركوك والابتعاد عن كل ما يثير الفتنة والشرخ بين مكوناته".

واعتبر الحزب أن "السنوات السابقة من ادارة كركوك، اثبتت مدى الحيف والظلم والتهميش المتعمد الذي طال شعب كركوك بكل قومياته وطوائفه"، داعيا لأن "يكون المنصب للتركمان لكي يجربوا ادارته ونحن واثقون من انها ستحقق رغبة الجميع في العيش الرغيد والرفاهية والعدالة والمساواة بين اهالي كركوك في كل شيئ" .

وأفادت تقارير اعلامية، امس الاثنين، بأن الحزبين الكرديين اتفقا على "موعد نهائي" لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية محافظ كركوك ووزير للعدل.

