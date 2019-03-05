كشف مصدر سياسي كردي مسؤول، الثلاثاء، عن الشخصية التي اتفق عليها الحزبين الكرديين لمنصب محافظ كركوك، فيما اشار الى وجود تقارب بين الحزبين بشأن تشكيل حكومة كردستان قبل أعياد نوروز.
ونقلت صحيفة خليجية عن المصدر قوله ان "الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، مبدئيا على ترشيح القيادي بالاتحاد رزكار علي لمنصب محافظ كركوك"، مبيّناً أنّه "طرح خلال الاجتماع أيضاً أن يتم اختيار رئيس جديد لبرلمان كردستان من الاتحاد الوطني، وأن يباشر مهامه، قبل مباشرة محافظ كركوك بعد استقالة الرئيسة المؤقتة الحالية فالا فريد".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "هناك تقارب بشأن تشكيل حكومة كردستان قبل أعياد نوروز".
وأفاد مصدر سياسي، امس الاثنين، بأن الحزبين الكرديين اتفقا على "موعد نهائي" لتشكيل حكومة الإقليم وتسمية وزير للعدل.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن الشخصية التي اتفق عليها الحزبين الكرديين مبدئيا لمنصب محافظ كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.