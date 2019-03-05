الصحة لبرنامج "ناس وناس": افتتاح 8 مستشفيات جديدة قريباً

الخليج 365/ بغدادأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر، اليوم الثلاثاء، عن قرب افتتاح 8 مستشفيات جديدة قريبة، مبيناً أن ذلك سيسهم في تقليل الزخم على المراكز الصحية الرئيسية والتخصصية.

وقال البدر في حديث لبرنامج "ناس وناس" الذي تبثه قناة السومرية، إن "الوزارة ستقوم بافتتاح 8 مستشفيات جديدة وبسعة 492 سريراً"، مشيراً إلى أن "افتتاح هذه المستشفيات من شأنه تقليل الزخم على المراكز الصحية الرئيسية والمراكز التخصصية".



وأضاف البدر، أن "الوزارة تسعى أيضاً إلى تحسن ملحوظ في كافة المستشفيات الحكومية ومنها مستشفى أبو غريب خلال الأشهر القليلة من العام الحالي".

يذكر أن الواقع الصحي ما زال متردياً في غالبية المستشفيات الحكومية في المحافظات عموماً والعاصمة بغداد بشكل خاص لهجرة أكثر الأطباء المعروفين، الأمر الذي يضطر المواطنين إلى الذهاب في غالبية الأحيان إلى الذهاب إلى المستشفيات الأهلية للحصول على الخدمات الطبية اللازمة وتلقي العلاج.

